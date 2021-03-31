«Крепкий орех» на излете путинизма 9 Telegram-канал «Серпом По»

31.03.2021, 14:56

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Жизнь начинает протекать в таких формах, что и помыслить раньше было трудно.

Поразительная история «мытищинского стрелка» Владимира Барданова, весь день отбивавшегося вчера от спецназа Росгвардии может послужить вдохновением для сценаристов криминальных фильмов.

Это не Америка и не Африка, а что-то пугающее, «свое», «родное».

Погибшему в бою со спецназом Барданову сегодня назначена посмертная психологическая экспертиза.

Его называют «стрелком», но это неточно, слишком узко.

Отстреливаться от спецназа из автомата, отбиваться от него гранатами, подвергнуться обстрелу из гранатомета, вести бой из горящего дома, отвергнуть предложение сдаться, отказаться выходить из огня и биться до последнего …

Откуда такое ожесточение? Что было в голове у этого человека? Кем он себя воображал? Защитником «Брестской крепости»? Викингом, шествующим в Валгаллу? Какие фильмы он смотрел? С Брюсом Уиллисом? «Хороший день, чтобы умереть»? «Русские умирают, но не сдаются»? Какие читал книги? Чьим примером вдохновлялся? Что смешалось в его голове?

На вчерашних кадрах были видны стоящие спецназовцы (один из них при штурме, к сожалению, был ранен). Такое впечатление, что даже видавшие виды бойцы прибалдели от такого яростного резистанса. И ведь это не боевика брали где-то в Дагестане или Чечне, а пытались задержать арм-диллера вблизи столицы нашей Родины … И оружие … Много оружия … Откуда оно у Барданова?

Что-то в державе нашей происходит непонятное, нехорошее, невероятное. Жизнь начинает протекать в таких формах, что и помыслить раньше было трудно.

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