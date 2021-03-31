Швейцария расширила санкции против режима Лукашенко 2 31.03.2021, 15:02

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В новый санкционный список попали 29 физлиц и 7 компаний.

Швейцария расширила санкции в отношении белорусского режима. В новый санкционный список от 22 марта попали 29 физлиц и 7 компаний.

Это те же чиновники и компании, попавший под третий пакет санкций ЕС, введенный в декабре 2020 года. Среди них бизнесмены Николай Воробей и Александр Шакутин, генпрокурор Андрей Швед, министр информации Игорь Луцкий, председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Полный список опубликован на сайте Госекретариата Швейцарии по экономике.

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