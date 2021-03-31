Литва создает национальный «паспорт вакцинации» 1 31.03.2021, 16:00

Фото: charter97.org

Внедрение такого сертификата займет три месяца.

До конца апреля в Литве появится национальный "паспорт вакцинации", однако его внедрение займет несколько месяцев.

Об этом сообщает Delfi.

По словам канцлера министерства здравоохранения Юргита Гребенковене, Литва создает так называемые "зеленые вида" и сертификаты вакцинации, которые позволят людям с иммунитетом свободно перемещаться по стране.

"Главная цель сертификата - обеспечение свободного передвижения людей, снижение риска заболевания. Зеленые сертификаты охватят три аспекта - вакцинацию, выздоровление после ковида и тестирования", - сказала канцлер.

"До конца апреля мы намерены создать национальное удостоверение вакцинации - документ о вакцинации без релиабильности. Это значит не будет QR-кода ... а с мая (планируем) реализовать полный национальный цифровой сертификат тоже без релиабильности", - сказала представитель Минздрава.

Внедрение такого сертификата, по ее словам, займет три месяца.

"Значит, сертификаты у нас появятся в июле. Сейчас у нас есть временные решения - к их созданию на своем профиле в Esveikatа можно найти медицинские справки и выписки", - сказала Гребенковене.

Министр здравоохранения Арунас Дулькис, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что вопрос сертификатов вакцинации еще обсуждается в Евросоюзе.

В такой сертификат пока планируют включить данные о перенесенной болезни и прививках.

"Под вопросом остается тестирование, поскольку отрицательный результат теста не означает, что человек через час не заразится. Сейчас в одном немецком городе, где проводят эксперимент, такой сертификат действует только сутки. Здесь есть разные нюансы, страны ищут наилучший ответ", - сказал министр.

Напомним, Литва выступает категорически против включения не санкционированных регулятором ЕС в области лекарственных средств вакцин, таких как российский "Спутник V", в предлагаемый Еврокомиссией сертификат о вакцинации.

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