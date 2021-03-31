В Иерусалиме нашли редкую монету с портретом древнего божества 1 31.03.2021, 16:08

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Археологи обнаружили редкую монету — тирский шекель.

Эта серебряная монета, как считается, использовалась для уплаты храмового налога паломниками, направлявшимися в Храм на Песах или другие иудейские праздники. Такие монеты использовались в период Второго Храма и производилась в древнем городе Тир, где тирские шекели чеканились с 125 г. до н.э. до начала Великого восстания в 66 г. н.э., пишет «Новое время».

Древняя монета была найдена в коробке с другими археологическими находками, первоначально раскопанными в 1980-х годах. Ящик был каким-то образом утерян и обнаружен только весной 2021 года, в рамках консервационного проекта, который в настоящее время осуществляется в Музее Башни Давида.

По мнению ученых, найденная монета принадлежала паломнику и была предназначена для уплаты так называемого храмового налога. Специалисты отмечают, что тирские шекели довольно часто упоминаются в письменных источниках периода Второго Храма, но до наших дней их дошло крайне мало.

По словам археолога Эли Илана, на одной стороне монеты отчеканено лицо значимого финикийского божества. Эксперты считают, что это Мелкартом — главный бог Тира и главная фигура в финикийском пантеоне. На реверсе монеты изображен орел, который и помог археологам определить ее происхождение.

Комплекс Башня Давида, где была сделана эта захватывающая находка, включает древний дворец Ирода, где, как полагают теологи и историки, происходил суд над Иисусом. Самая высокая башня в комплексе называется Башня Фазаэля, которая была первой башней, названной «Башней Давида» в V веке нашей эры.

«Башня Давида — одно из самых важных строений в Израиле, как с точки зрения ее истории, так и с точки зрения местоположения. Последний проект по консервации Башни Давида был реализован в 1980-х годах. С тех пор цитадель отчаянно нуждалась в сохранении», — сказал Йотам Кармель, менеджер по сохранению в Ken HaTor, компании, ответственной за проект.

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