Римские шпионские каникулы Telegram-канал «Серпом По»

31.03.2021, 16:54

Можно передохнуть, не высовываться, поплевать с моста в Тибр.

Вчера вечером в Риме с поличным, позорно, при передаче денег за секретные военные материалы НАТО итальянскому морскому офицеру, был взят сотрудник российского посольства.

Задержание российского посольского шпиона и итальянского предателя родины, устроивших тайную встречу, провели карабинеры из специального подразделения по борьбе с организованной преступностью и терроризмом (ROS - Raggruppamento Operativo Speciale).

Обыск в квартире итальянского офицера показал, что он передавал материалы не только по НАТО, но и по Италии.

Как пишет итальянская Corriere della Sera, слежка за подельниками велась несколько месяцев. А решение о задержании было принято только тогда, когда появилась твердая уверенность в передаче денег.

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо написал на своей странице в Фейсбуке, что вызванный в МИД Италии российский посол Разов был «уведомлен о решении Италии немедленно выслать в Россию двух сотрудников российского посольства, замешанных в этом тяжелейшем инциденте» («notificato l’immediata espulsione dei due funzionari russi coinvolti in questa gravissima vicenda»).

Похоже, что для российских посольских шпионов в Италии настало время каникул – можно передохнуть, не высовываться, поплевать с моста в Тибр. Помогла итальянская разведка.

И российскому МИДу нечем крыть. Только-только накричались по поводу Болгарии, из которой посольских шпионов высылали в Россию с октября 2019 года пять раз, и вот на тебе – Италия! При этом Италию не обвинишь в недружественном отношении к России – не будешь ей хамить в лицо так, как Болгарии.

Тем более удивительно, что вместо того, чтобы не лезть в дела Италии, не давать повода для скандала, путинские особисты решили заняться там шпионажем. Надежда, наверное, на то, что в Италии народ безалаберный, к работе относится спустя рукава. Стереотипы. Итальянская разведка доказала, что это не так.

Telegram-канал «Серпом По»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».