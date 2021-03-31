Как перемены разгромили «стабильность» 7 31.03.2021, 17:29

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Фото: AP

Режим пробил очередное дно.

Когда-то поражение Ямайки от Аргентины на чемпионате мира по футболу со счетом 0:5 стало поводом для создания песни с рефреном «Какая боль». Сложно даже представить себе, как поэты могли бы отреагировать на результат матча Бельгия-Беларусь, пишет «Салiдарнасць».

И вот что любопытно: нынешние власти всегда с удовольствиям примазываются к успехам спортсменов. Зато, когда случаются провалы, «мудрое» руководство страны делает вид, что оно ни при чем.

На самом деле, очень даже при чем. Администрация Лукашенко сделала Белорусскую федерацию футбола подконтрольной структурой еще в прошлом веке, за что ту едва не выгнали из УЕФА. Но в последний момент удалось сделать вид, будто бы БФФ осталась независимой общественной организацией, в деятельность которой власти не вмешиваются.

Не так давно сборная Бельгии переживала не лучшие времена и не могла пробиться на топ-турниры с 2002-го по 2014-й. Вы удивитесь, но она котировалась ниже команды Беларуси (57-е и 38-е места соответственно в рейтинге ФИФА по итогам 2010-го).

Но бельгийцы выбрали путь перемен, а наши спортивные (и не только) руководители – «стабильность». В результате сейчас «красные дьяволы» возглавляют упомянутый рейтинг, а «красно-зеленые» съехали в конец первой сотни.

При всей пропасти в потенциале вторничные 0:8 – это достижение, которое едва ли было бы возможно без титанических усилий властей Беларуси. Сначала они поставили руководителем БФФ человека, имеющего к футболу весьма отдаленное отношение, артиллериста Владимира Базанова. Его перебросили на федерацию прямиком из палаты представителей Национального собрания.

Владимир Базанов, в свою очередь, назначил главным тренером сборной Михаила Мархеля, который до этого с взрослыми командами на серьезном уровне не работал. По каким причинам новый шеф БФФ остановил свой выбор на специалисте, который даже в Беларуси проходил по категории «средней руки», так и осталось загадкой.

Мархель провалил обе главные задачи на 2020-й, включая упущенную уникальную возможность попасть в финальную часть чемпионата Европы через плей-офф Лиги наций. Однако контракт с тренером неудачником был продлен.

Единственным очевидным «достоинством» Базанова и Мархеля является их лояльность нынешнему руководителю Беларуси. Неслучайно оба засветились на инаугурации Лукашенко.

Но на футбольном поле это качество, как выяснилось, ценится не высоко. Что и продемонстрировали бельгийцы, которые полурезервным составом размазали подопечных Мархеля по газону.

Символично, что хозяева вышли на игру в майках «Футбол – за перемены». Тем самым они поддержали акцию против нарушения прав человека в Катаре, но одновременно и в белорусский контекст вписались.

Наш же «стабилизец» пробил очередное дно. И явно не последнее.

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