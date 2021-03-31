Обнаружен новый вид хищного динозавра, похожего на тираннозавра 1 31.03.2021, 17:33

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Художественная реконструкция Llukalkan aliocranianus

фото: phys.org

Ученые из Аргентины назвали его Llukalkan aliocranianus.

Работа опубликована в Journal of Vertebrate Paleontology. Животное относится к группе так называемых абелизаврид — одним из самых многочисленных и разнообразных тероподов, живших в позднем меловом периоде на территории Патагонии (Южная Америка), то есть перед самым закатом эры динозавров. Llukalkan aliocranianus, по мнению палеонтологов, был, вероятно, одним из главных хищников этого региона 80 миллионов лет назад, naked-science.ru.

Длина его тела достигала пяти метров, он обладал чрезвычайно острым укусом, очень острыми зубами, огромными когтями и хорошим обонянием. Череп при этом был достаточно коротким и имел грубые выпуклости, что делало ллукалкана отчасти похожим на гигантскую игуану.

К такому выводу пришли ученые, изучившие динозавра, останки которого обнаружили в формации Бахо-де-ла-Карпа в Аргентине (включая хорошо сохранившийся череп). Полное имя его происходит от местного наречия — Llukalkan («вызывающий страх») и латинского — aliocranianus («другой череп»). Хищник был похож на тираннозавра, имел такие же короткие передние конечности, но отличался тем, что обладал многочисленными бугорками и выступами на черепе. Похожие черты, впрочем, имеют все абелизавриды, но новый вид, вероятно, был одним из самых грозных.

Соперничать с ним в Южном полушарии мог разве что Viavenator exxoni, который тоже относится к абелизавридам и немного больше по размеру. Но главное отличие — наличие небольшой пазухи в районе среднего уха, которая не встречается у других абелизаврид. В связи с этим ученые предположили, что ллукалкан слышал лучше, чем они, и имел другую слуховую адаптацию —вероятно, похожу на ту, что имеют современные крокодилы. Это помогало в охоте и означает одно: перед вымиранием динозавры все еще пробовали новые пути адаптации, но, как известно, это им не помогло.

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