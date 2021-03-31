Россиян охватило ипотечное безумие 2 31.03.2021, 17:36

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Количество займов подскочило на 35%.

У рынка ипотечного кредитования в России отказали последние тормоза.

Беднеющие 7 лет подряд граждане, реальные доходы которых рухнули до уровней 2010 года, продолжают набирать займы на покупку жилья со скоростью, которой статистика не видела ни разу в истории, пишет сайт finanz.ru.

По итогам 2020 года банки выдали 1,7 миллиона ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей. Количество займов подскочило на 35%, а общий общем - на 51%, подсчитали аналитики «Эксперт РА».

Совокупный ипотечный портфель банков вырос на 1,6 трлн рублей (с учетом погашения ранее выданных кредитов), а общий долг населения по ипотеке перевалил за 9 трлн рублей.

Потеряв 10% доходов с момента присоединения Крыма, люди бросились набирать ипотеку так, как будто завтра наступит апокалипсис. В январе и феврале 2021-го банки выдали еще 470 млрд рублей ипотечных кредитов. За три месяца - с начала декабря по начало марта - объем выдач достиг почти триллиона рублей.

Рынок бьет рекорды уже рекордного прошлого года, показывая рост на 25% в годовом выражении. Ипотечный портфель банков достиг 9,6 трлн рублей, следует из статистики ЦБ.

Снижение процентных ставок и программа льготной ипотеки привели к тому, что за кредитами массово пошли те, кому не по карману даже пятая часть стоимости квартиры.

Доля займов на покупку новостройки с низким первоначальным взносом (до 20%) по итогам прошлого года подскочила с 24% до 40%.

Ипотечный бум пролился денежным дождем над счетами застройщиков, которые распродали почти все квартиры в наличии. Портфель готовой к продаже площади исчерпан в большинстве субъектов РФ, сообщил 16 марта министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Дефицит и ажиотаж взвинтили цены. Москва и Санкт-Петербург вошли в топ городов мира, по скорости с которой дорожало жилье, показало исследование Knight Frank.

В столице годовой рост цен достиг 21,1%, в Питере - 25,4%. Показатели больше - только у новозеландского Окленда (26,4%) и крупнейших городов Турции, где бушует двузначная инфляция: 30,2% в Анкаре, 29,4% в Измире и 27,9% в Стамбуле.

По всей видимости, основную роль уже начинает играть инвестиционный спрос, подогреваемый низкими ставками по ипотеке и дефицитом жилья во многих регионах, пишет экономист банка Центрокредит Сергей Суверов: «Проще говоря, рынок жилья стал объектом масштабных спекуляций, что, конечно, не делает жилье доступней».

Просрочка по ипотеке держится низкой: 0,85% от объема выданных кредитов, или всего 77,5 млрд рублей, свидетельствуют данные ЦБ. За прошлый год эта сумма даже уменьшилась на 1,8%. Однако статистика центробанка не учитывает того факта, что ипотечные должники набирают кредиты, чтобы погасить платежи и не остаться без жилья. Просрочка по необеспеченным займам в банковской системе превышает 20%, а по микрозаймам приближается к 50%.

Не способные расплатиться и проигравшие суды должники попадают в работу к Федеральной службе судебных приставов. По итогам прошлого года число дел в работе у ФССП выросло с 5,8 млн до 8 млн, а общая сумма взыскиваемого долга достигла 1,8 трлн рублей.

Реализация рисков по кредитам, реструктурированным в пандемию, приведет к росту ипотечной просрочки на 12-15% во втором полугодии, прогнозирует «Эксперт РА».

Основная причина - ухудшение способности обслуживания долга на фоне роста безработицы и продолжающееся падение доходов россиян, поясняет аналитик Moody’s Мария Малюкова. Реструктурированные ипотечные кредиты, по оценке Moody`s, составляют 3% портфеля. «Вероятно, что в итоге около 30-50% объема реструктурированных ссуд перейдут в категорию проблемных (около 82-137 млрд рублей)»,- цитирует Малюкову «Коммерсант».

При продлении госпрограммы кредитования по льготной ставке 6,5% объем выдач ипотечных кредитов может составить 4-4,1 трлн рублей в 2021 году, оценивает агентство.

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