Стачка — это максимальное ускорение приближения краха режима 8 Telegram-канал «Стачка Нафтана»

31.03.2021, 17:44

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Фото: euroradio.fm

У белорусов сейчас есть только два варианта.

Перемены к новому, неизведанному и лучшему всегда даются нелегко. Еще В. Цой пел о том, что «меня ждет на улице дождь, их ждет дома обед». Выбирая, что лучше для каждого, нам часто мешает одно «НО»! Конечно, не все согласятся выбраться из панциря комфортного мира, да и не каждый откажется от заработка на «Нафтане», гарантирующего пока более-менее сытую жизнь. У многих из нас тревожные мысли о кредитах, семьях, детях...

Но, несмотря на страхи, многие понимают, что так дальше жить нельзя, что те, кто уходят в стачку – правы. Такие разговоры давно имеют место быть в курилках, на улице, на кухнях!

Так что же такое «стачка» для таких работяг как мы?

Стачка — это самый действенный рычаг давления на власть, самый безопасный и, главное, законный метод, согласно Конституции Республики Беларусь. Человек, уходя в стачку, добровольно отказывается от работы до выполнения его требований. Это не просто протест, а совесть каждого из нас. Стачка — это то, что рождается в сердцах людей. Стачка — это та жизнь, в которой ты сможешь быть в ладах со своей совестью. Честно и прямо смотреть своим детям в глаза и не отводить их на вопрос, а что ты сделал, чтобы они жили в свободной и действительно процветающей Беларуси?!

У белорусов сейчас есть только два варианта. Или согласиться на все, что навязывает узурпаторская власть, или по настоящему отстаивать свои права.

Мы — люди, в конце концов, свободные, а наши дети достойные лучшего будущего, которое не построить без сил и храбрости каждого! Мы не хотим быть рабами, поэтому смело высказываем свою точку зрения и отстаиваем свои права.

Telegram-канал «Стачка Нафтана»

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