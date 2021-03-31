Аутодафе Путина

Аутодафе Путина5
- СерпомПо
- 31.03.2021, 17:47
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В России должны быть антитела от социализма.
Вот, серьезно. Как можно в течение одного часа произнести:
"Мы будем расширять пространство для предпринимательской инициативы"
и
«Только на первый взгляд, целью бизнеса является извлечение прибыли», «Нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли - это аутодафе, выстрелить себе в ногу или в голову»
Где же пространство для предпринимательской инициативы? В нормальной экономике предприниматель работает на прибыль, а цель государства - устроить все так, чтобы эта его работа была на пользу всему обществу. Если это не так - то государство не справляется со своей работой. Надо менять чиновников.
А у Путина оказывается предприниматель должен работать на зарплату своих сотрудников, забывая о своей прибыли. А если что не так, как ему хочется — ответ: национализация.
Что за дикие представления об экономике в голове этого человека?
Казалось, уж где-где, а в России антитела от социализма должны быть — ведь переболели. Но с таким руководством..
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