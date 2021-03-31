Аутодафе Путина 5 СерпомПо

31.03.2021, 17:47

3,582

Фото: AP

В России должны быть антитела от социализма.

Вот, серьезно. Как можно в течение одного часа произнести:

"Мы будем расширять пространство для предпринимательской инициативы"

и

«Только на первый взгляд, целью бизнеса является извлечение прибыли», «Нормальный современный предприниматель понимает, что безудержное извлечение прибыли - это аутодафе, выстрелить себе в ногу или в голову»

Где же пространство для предпринимательской инициативы? В нормальной экономике предприниматель работает на прибыль, а цель государства - устроить все так, чтобы эта его работа была на пользу всему обществу. Если это не так - то государство не справляется со своей работой. Надо менять чиновников.

А у Путина оказывается предприниматель должен работать на зарплату своих сотрудников, забывая о своей прибыли. А если что не так, как ему хочется — ответ: национализация.

Что за дикие представления об экономике в голове этого человека?

Казалось, уж где-где, а в России антитела от социализма должны быть — ведь переболели. Но с таким руководством..

Telegram-канал «Серпом По».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».