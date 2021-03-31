1 апреля в Беларуси будет очень тепло, а потом похолодает
- 31.03.2021, 17:56
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В Минске до +16 градусов.
В четверг в регионах страны погода будет отличаться. 0 Утром и днем местами, а по Гродненской и Витебской областям на большей части территории, пройдут дожди, по северу с мокрым снегом. Днем до +19°С в районе Бреста и +14…+16°С в Минске. На Витебщине — +6…+12°С, сообщает nn.by.
2 апреля похолодает по всей стране. Днем местами, а по Гомельской и Могилевской областям во многих районах — дождь и мокрый снег. Ночью от -3°С по северо-западу до +7°С по Гомельщине, днем +4…+11°С. В Минске +6…+8°С В субботу — мокрый снег, дождь.
Днем +4…+10°С.