FT: Западные демократии объединяются против России и Китая 2 31.03.2021, 18:09

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фото: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu/facebook

Новая «холодная война» в значительной степени напоминает противостояние США и СССР.

В Вашингтоне, Пекине и Москве все чиновники заявляют, что хотят избежать новой «холодной войны». Некоторые аналитики убеждены, что "соперничество влиятельных государств сегодня мало напоминает прошлое". Но параллели между недавними событиями на международной арене и первыми годами холодной войны между США и СССР выглядят все более убедительными, пишет Financial Times (перевод - zn.ua).

Сейчас можно увидеть своеобразный «альянс» России и Китая, направленный против западных демократических союзников во главе с Вашингтоном. На прошлой неделе президент США Джо Байден выступил на саммите ЕС, в то время как американский государственный секретарь Энтони Блинкен выступил с речью в НАТО, призывая Запад к единству в сдерживании военных амбиций Китая и российской агрессии. Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Китай и призвал Пекин и Москву «объединиться» против американского господства.

Напряженность между двумя сторонами усиливается. Китайские ВВС недавно осуществили свое самое большое вторжение в воздушное пространство Тайваня. На прошлой неделе Китай также ввел санкции против политиков ЕС и Великобритании в ответ на санкции Запада против китайских чиновников из-за нарушения прав уйгуров в Синьцзяне.

В этом месяце Россия отозвала своего посла из Вашингтона в знак протеста против «беспрецедентных действий США». Первая встреча руководителей администрации Байдена и китайского правительства переросла в публичный спор.

Пекин считает, что нынешний всплеск напряженности вызван неспособностью Вашингтона смириться с ростом Китая.

Но взгляд Пекина игнорирует то, насколько глубокие изменения в самом Китае вызвали трансформацию в американском и европейском отношении к нему. Усиление репрессий, культ личности вокруг президента Си Цзиньпина и наращивание китайской военной силы способствовали росту обеспокоенности относительно Китая в США и Европе.

Как и в начале «первой холодной войны», несколько ключевых событий способствовали росту тревоги в западных столицах. В 1945-1946 годах расширение контроля СССР в соседних регионах привело к принципиальной переоценке намерений Москвы западными лидерами.

В течение последнего года уничтожение продемократического движения в Гонконге и появление информации о преследовании уйгуров китайскими властями, которое сегодня американское правительство называет геноцидом - сыграло подобную роль в изменении позиций Запада в отношении Пекина. Рост агрессивной китайской дипломатии вызывает тревогу, напоминая подобную серию «антизападных выступлений» со стороны СССР в сороковые годы.

До недавнего времени казалось, что Западная Европа может дистанцироваться от новой холодной войны. Решение ЕС подписать торгово-инвестиционное соглашение с Китаем свидетельствует о том, что Пекин сумел расширить разрыв между Вашингтоном и Брюсселем. Но введение Китаем санкций против ведущих членов Европарламента свидетельствует, что Европа вряд ли ратифицирует договор.

Европейские попытки сблизиться с Россией, которые настойчиво поддерживал президент Франции Эммануэль Макрон, не принесли ожидаемых результатов. Усиление репрессий внутри России, примером которых стало заключение оппозиционного активиста Алексея Навального, помогает объединить США и ЕС против режима Кремля.

В этой «второй холодной войне», как и в первой, есть региональные точки вспышки, которые питают конфликт. В Азии, например, конфликт подогревают некоторые проблемы, которые остались нерешенными после первой холодной войны, а именно статус Корейского полуострова и Тайваня. В Европе линии фронта двинулись на Восток. Сейчас Украина стала центром напряжения между Москвой и Западом.

Во время руководства администрации бывшего американского президента Дональда Трампа новому соперничеству между США и Китаем не хватало идеологического измерения первой холодной войны. Дональд Трамп был лидером, сосредоточенным прежде всего на дефиците торговли США с Китаем, его больше интересовала торговая, а не идеологическая война.

Однако с появлением администрации Джо Байдена идеологическая конкуренция вернулась. Байден заявил, что хочет созвать саммит демократий и явно хочет подтвердить намерение США оставаться "лидером свободного мира".

Технологическое соперничество снова становится основой конкуренции влиятельных государств. В первой холодной войне это были ядерные технологии и космические гонки. В современном мире противостояние сосредоточено вокруг технологий 5G и искусственного интеллекта.

Но технологическое столкновение происходит в другом контексте. Сорок лет глобализации создали глубокую интеграцию экономик Китая и Запада. Может ли эта интеграция остановить рост соперничества «великих держав» - открытый вопрос, резюмирует издание.

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