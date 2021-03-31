У «Крамы» сорвалась презентация альбома 1 31.03.2021, 18:12

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фото: КРАМА / facebook

Группе отказали в проведении концерта в Минске.

Группе "Крама" отказали в проведении концерта в Минске. Музыканты планировали презентовать новый альбом 4 апреля в пивном ресторане "Друзья". Но мероприятие сорвалось.

В комментарии Еврорадио лидер группы Игорь Ворошкевич не смог назвать точную причину отмены.

"Не я этим занимался, а наш администратор. Но вроде бы сказали, что "гастрольки" не получают те, кто участвовал в дворовых концертах", — рассказывает Ворошкевич.

Музыкант также говорит, что в последнее время их перестали крутить по радио:

"Это я вижу по авторским отчислениям. Я же знаю, какие у меня были авторские. Но после Нового года их практически нет. Позавчера ходил проверить — у меня 61 копейка. Видимо, всё пойдет мальчикам из Барановичей [скорее всего, имеется в виду группа "Галасы ЗМеста". Но это не точно. — Еврорадио]".

Музыканты всё же не отказываются от идеи презентовать альбом. Но пока не известны ни дата мероприятия, ни формат.

"Сейчас неизвестно, что делать. Разве что будем проводить онлайн — очередной дурдом", — жалуется Ворошкевич.

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