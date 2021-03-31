Сколько будет стоить биткоин к лету 31.03.2021, 18:37

фото: Bitcoin/twitter

$40 тыс., $70 тыс. или $100 тыс?

Первый квартал 2021 года завершается, 31 марта курс биткоина вновь приближался к отметке в $60 тыс. За последние три месяца произошло много важных для отрасли событий, а криптовалюта подорожала почти вдвое. Эксперты рассказали «РБК-Крипто», как может измениться стоимость биткоина во втором квартале, что может ей помешать достичь отметки в $100 тыс. и какие альткоины будут пользоваться повышенным спросом.

Новый исторический максимум

Биткоин продолжит волнообразно расти во втором квартале, считает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев. Пока нет предпосылок для изменения тренда: новостной фон положительный, ситуация на рынках относительно стабильная, настроение инвесторов крайне оптимистичное, объясняет он. «С высокой вероятностью, до начала лета мы увидим новый максимум цены, с последующим откатом на 15–20% перед началом следующего цикла роста», — спрогнозировал Зуборев.

С ним согласился CEO криптобиржи cryptorg.exchange Андрей Подолян, который ожидает биткоин по $70 тыс. уже в апреле. О перспективах биткоина обновить исторический максимум в ближайшее время говорит и ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков.

Коррекция и боковая динамика

Преимущественно во втором квартале ожидается боковая динамика биткоина в диапазоне $40-60 тыс., отметил Першиков. Судя по тому, как сокращается количество кошельков с объемом монет более 1000 BTC и 100 BTC, можно предположить, что держатели, покупавшие биткоин с прошлого года (включая институционалов) предпочитают фиксировать прибыль в BTC, а основной спрос по текущем ценам наблюдается среди ретейл-инвесторов, добавил эксперт. По его словам, это не дает ценам на BTC значительно расти сейчас, и может стать тормозом для сильного роста во втором квартале.

Чтобы более точно оценить возможное начало коррекционного движения, следует следить за балансом длинных и коротких позиций по бессрочным фьючерсам на крупных биржах, а также за датами экспирации срочных контрактов, посоветовал Зуборев. Он добавил, что крупные игроки часто манипулятивно реагируют противоположно настроениям массового инвестора, используя механизм «ликвидаций» и «стоп-лоссов» для поглощения рынком необходимых им объемов. Поэтому высокая концентрация лонг-контрактов может служить сигналом для скорой локальной коррекции, и наоборот, существенный набор шорт-позиций может свидетельствовать об окончании консолидации и начале роста.

«Несмотря на положительные ожидания, $100 тыс. до начала лета — слишком амбициозная цель. Скорее всего, мы увидим биткоин в пределах $70–$75 тыс. во втором квартале, а преодоление шестизначной цены произойдет не раньше конца третьего квартала», — спрогнозировал Зуборев.

Какие альткоины могут вырасти в цене

Виктор Першиков назвал инвестиционно привлекательным во 2 квартале сектор децентрализованных финансов (DeFi), а также токены криптобирж (BNB, KCS, HT). Положительную динамику он также ожидает от новых монет в сети Binance Smart Chain. На альткоинах во втором квартале потенциал прибыли выше, чем на BTC, и такие монеты, как REEF, XVS, ONT, CAKE, CRO могут продемонстрировать более значительный рост, уверен эксперт.

Во втором квартале появятся апдейты по развитию блокчейн-сетей от Ethereum, Cardano и Polkadot и NEO, так как они будут задавать технологический тренд в секторе на весь год. Также интересной эксперт назвал историю с Ripple, так как в ближайшие месяцы появятся новые данные по судебной тяжбе с SEC, по результатам которых Першиков ожидает рост токена XRP до уровня в $1 с текущих отметок около $0,55.

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