Facebook упростит доступ к хронологической ленте новостей 31.03.2021, 19:00

Подобная опция была доступна пользователям Facebook до 2009 года.

Компания Facebook объявила о новых функциях, которые позволят пользователям проще переходить к хронологическому порядку отображения новостей в ленте. Об этом говорится в сообщении компании.

Для более легкого переключения между лентой новостей с алгоритмическим ранжированием и лентой, отсортированной в хронологическом порядке, появится специальная панель Feed Filter Bar. Она будет появляться вверху при прокручивании ленты новостей.

Компания отказалась от хронологического режима показа новостей в 2009 году, предпочтя ранжированный алгоритм. Опция хронологического режима осталась, но была скрыта в меню настроек.

Еще одним нововведением станет возможность добавлять в список Favorites до 30 страниц людей или организаций. Это позволит их постам появляться выше в ленте новостей, если она в ранжированном режиме.

Помимо этого Facebook добавит функцию, позволяющую ограничивать комментарии к постам. Можно будет выбирать — все, друзья или конкретные люди или страницы, которые отмечены в посте.

Для пользователей Android новые функции уже доступны, пользователям iOS придется подождать несколько недель, уточняет Facebook.

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