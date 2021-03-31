«Чык-Чырык»: Кто из белорусских комиков позволяет себе политический юмор 1 31.03.2021, 19:17

Они не боятся шутить о ситуации в стране и Таракане.

Белорусам сейчас смех нужен как элемент борьбы и критики, а также как защитное средство. На государственных площадках вы не услышите шуток о чиновниках и Лукашенко. «Белсат» составили подборку профессиональных юмористов, которые не боятся шутить о ситуации в стране и Лукашенко.

Слава Комиссаренко, которому запретили концерты в Беларуси

Слава Комиссаренко – один из лучших русскоязычных стендап-комиков. Он родился и учился в Беларуси, но давно живет в Москве.

После президентских выборов 2020 года Комиссаренко резко высказывается о Лукашенко в шоу «Что было дальше»: «Видели, как у Чик-Чирика фляга свистит?»

А после этого выпуска Славе Комиссаренко аннулировали гастрольные удостоверения на концерты в Минске.

«Иронично, что всем концерты отменяет коронавирус, а мне – главный ковид-диссидент. Так что я не вижу больше смысла сдерживаться», –в ответ на запрет заявил Комиссаренко и написал новый стендап про Чик-Чирика.

Слава Комиссаренко начинал путь со студенческого Клуба веселых и находчивых, и он учился в белорусском экономическом университете вместе с другим популярным комиком, Иваном Усовичем.

Ребята вместе донатили деньги в фонды помощи белорусам и публично обсуждали события: «В Беларуси очевидна борьба добра со злом».

Иван Усович, чьего брата избили на протестах

Брата белорусского стендапера Ивана Усовича избили на Окрестина в первые дни протестов.

Иван публично рассказал об условиях содержания брата и знакомого, который оказался в реанимации.

Через три дня после выборов Усович разместил в своем аккаунте обращение к силовикам.

Иван Усович родом из Мяделя, учился на маркетолога и часто упоминает родину в своих стендапах.

Андрей Скороход снял сериал про «крепкого хозяйственика»

Андрей Скороход родился в Старых Дорогах, он резидент Comedy Club, снял сериал про «крепкого хозяйственика».

«Приветствую, меня зовут Григорий Александрович Шоушенко, и я являюсь директором одного уникального предприятия. Сегодня я отчитался о проделанной работе за 25 лет», – так начинается сериал Андрея Скорохода.

«Поймут только белорусы», – указано в описании ролика.

«Не надо унижать свой народ!» — Андрей Скороход с первых дней протестов поддерживал белорусов.

«Дети Тьюринга», сравнившие Лукашенко с затертой пластинкой

Команда студентов БГУ, выступающих в высшей лиге российского Клуба веселых и находчивых. Известно, что КВН давно стал беззубым, и политические шутки цензурируются, но белорусская команда шутит о политике элегантно.

Ранее «Дети Тьюринга» с площадки российского телеканала дерзко поднимали вопрос интеграции с Россией.

А еще эта команда отказалась выступать в Крыму, когда тот вошел в состав России. Летом 2020 года в Крыму проходил четвертьфинал КВН, но «Дети Тьюринга» отказались от участия. Дело в том, что у членов команды есть родственники в Украине, а приехать туда после посещения Крыма они уже не смогут, так как попадут в черный список.

«ЧинЧинЧенэл» – бывшие купаловцы и авторы хита «Шчучыншчына»

Режиссер Андрей Кашперский и бывшие актеры Купаловского театра запустили в Youtubе сатирический канал «Чинченченел». Авторы шутят над белорусскими чиновниками и государственной пропагандой. А также они авторы хита «Шчучыншчына».

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