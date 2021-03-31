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Молдова вводит чрезвычайное положение на два месяца

  • 31.03.2021, 19:26
Молдова вводит чрезвычайное положение на два месяца

Это связано с эпидемией коронавируса.

В связи с эпидемией коронавируса в Молдове до 30 мая вводят чрезвычайное положение.

Такое решение приняло парламентское большинство на заседании 31 марта, сообщает NewsMaker.

С предложением о чрезвычайном положении накануне выступило правительство. За решение проголосовали 52 депутата.

Согласно проекту, чрезвычайное положение в Молдове ввели на 60 дней - с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседании 1 апреля.

До сих пор в Молдове действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения. Накануне, 30 марта, правительство предложило ввести полноценный режим чрезвычайного положения.

Режим чрезвычайного положения, в частности, предусматривает, что в Молдове нельзя проводить выборы.

Кроме того, правительство при этом получает больше полномочий.

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