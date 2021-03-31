Молдова вводит чрезвычайное положение на два месяца
- 31.03.2021, 19:26
Это связано с эпидемией коронавируса.
В связи с эпидемией коронавируса в Молдове до 30 мая вводят чрезвычайное положение.
Такое решение приняло парламентское большинство на заседании 31 марта, сообщает NewsMaker.
С предложением о чрезвычайном положении накануне выступило правительство. За решение проголосовали 52 депутата.
Согласно проекту, чрезвычайное положение в Молдове ввели на 60 дней - с 1 апреля по 30 мая 2021 года. Теперь правительство должно подготовить список ограничительных мер. По словам исполняющего обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоя, Нацкомиссия общественного здоровья соберется на заседании 1 апреля.
До сих пор в Молдове действовало чрезвычайное положение в области здравоохранения. Накануне, 30 марта, правительство предложило ввести полноценный режим чрезвычайного положения.
Режим чрезвычайного положения, в частности, предусматривает, что в Молдове нельзя проводить выборы.
Кроме того, правительство при этом получает больше полномочий.