Белорусов призвали к экономическому протесту 3 31.03.2021, 19:56

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иллюстрационное фото Reuters

Сейчас вся надежда режима – только на наши деньги. Мы должны ее отобрать.

Глава НАУ Павел Латушко объявил о начале акции экономического протеста «Банкомат – обменник – банк».

– Ранее мы уже рассказывали о состоянии белорусской экономики. После событий 25 и 27 марта к этим словам следует прислушаться каждому, кто хочет приблизить перемены в стране.

Благодаря честным чиновникам мы узнали о проведении экономически необоснованной эмиссии во втором полугодии 2020 года, цель которой – удержать нелегитимную власть на плаву.

Плата за это – инфляция, которую пытаются удержать постановлением об ограничении роста цен. Но экономика так не работает.

Через несколько месяцев придет девальвация. Появятся ограничения на валютные операции, на снятие депозитов – или режим попросту начнет грабить наши счета. Сейчас вся их надежда – только на НАШИ деньги.

Лукашенко очень боится протестной весны. Потому что знает – дубинки не работают бесплатно, а экономика у края пропасти.

А значит – самое время нанести режиму удар массовой акцией «Банкомат – обменник – банк». Для этого каждому белорусу нужно сделать всего 3 простых шага:

1) Отправиться к ближайшему банкомату и снять все деньги со своих банковских карт. То же самое повторить и в день зарплаты, стипендии или пенсии.

2) Ежедневно переводить наличные деньги в валюту в рамках своих возможностей. Белорусских рублей держать при себе не больше, чем нужно на базовые траты.

3) Забрать все свои депозиты из банков, пока режим не сделал это за вас.

Акция «Банкомат – обменник – банк» – это то, что сегодня по силам каждому. Каждому, кто хочет перемен.

Одновременный нарастающий экономический и уличный протест против фашистской хунты – это самый правильный подарок, который мы все должны сделать Беларуси накануне Дня Победы.

Время действовать! - резюмировал Латушко.

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