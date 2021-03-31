Новая нефть Андерс Фог Расмуссен

31.03.2021, 20:25

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О чем США нужно договориться с Европой.

Одной из экзистенциальных проблем, с которыми сегодня сталкивается свободный мир, является отсутствие единства в вопросе новых технологий. Расхождения между США и Евросоюзом в этой сфере пошли на пользу Китаю и другим авторитарным режимам, быстро продвигающимся в разработке новых инструментов и в установлении правил и норм, которые на поколения вперёд определят многие аспекты нашей жизни, экономики и безопасности. Президент России Владимир Путин абсолютно прав: «Тот, кто станет лидером в этой сфере [искусственного интеллекта], будет властелином мира».

Повестка президента США Джо Байдена по укреплению демократии внутри страны и за рубежом открывает возможность ликвидировать этот стратегический пробел. Лидеры на обоих берегах Атлантики обязаны воспользоваться этим шансом и создать технологический альянс демократических стран, который выиграет в цифровой гонке и будет устанавливать глобальные правила по нашим лекалам.

В своей предвыборной программе Байден и вице-президент Камала Харрис пообещали провести глобальный Саммит за демократию уже в нынешнем году. Это великолепная идея, похожая на идею Копенгагенского демократического саммита, который фонд Альянс демократий (AoD) ежегодно проводит с 2018 года, когда он открывался речью самого Байдена. Но остаётся несколько вопросов, связанных с форматом байденовского саммита: будут ли приглашены страны с неустойчивой демократией; о каких конкретных задачах для последующей реализации могут договориться участники на самой встрече.

Как минимум по второму пункту у Байдена сейчас есть наброски плана. С конца 2018 года американская Комиссия национальной безопасности по вопросам искусственного интеллекта (ИИ), выдающаяся группа технологических лидеров во главе с бывшим гендиректором Google Эриком Шмидтом, выдвинула целый ряд рекомендаций, которые «всесторонним образом отвечают на нужды национальной безопасности и обороны США» в вопросах ИИ. Недавно комиссия опубликовала свой финальный доклад для президента и Конгресса. Европейские и другие демократические союзники Америки должны прочесть его как руководство к действию.

Когда я выступал на конференции, организованной этой комиссией в конце 2019 года, я доказывал, что главная козырная карта Америки против Китая и России — это способность США создавать партнёрства во всём мире. И поэтому я очень рад, что одна из центральных рекомендаций доклада гласит, что США следует создать «Коалицию новых технологий» для установления демократических норм и ценностей, а также для координации мер, которые будут противодействовать внедрению цифровой инфраструктуры, сделанной в Китае. Эта коалиция могла бы также дать старт «Международной инициативе цифровой демократии» с целью разрабатывать, продвигать и финансировать внедрение ИИ и связанных с ним технологий, которые будут согласованы с демократическими ценностями и будут продвигать интересы наших свободных обществ.

Нам нужна именно такого рода позитивная повестка. Но она станет успешной только в том случае, если трансатлантические и тихоокеанские партнёры договорятся по некоторым критически важным вопросам, касающимся новых технологий, а особенно по поводу двух видов товаров, которые многие называют «новой нефтью»: данные и полупроводники. Необходимо выработать новый демократический консенсус по этим двум пунктам.

В особенности в вопросах данных и защиты данных Америка оказалась рассинхронизирована с остальным свободным миром. Япония утвердила стандарты, аналогичные стандартам Евросоюза, чтобы обеспечить свободный обмен данными, а Великобритания обязалась ввести аналогичный режим после Brexit. Япония воспользовалась своим председательством в «Большой двадцатке» в 2019 году, чтобы добиться глобального соглашения о потоках данных, однако, несмотря на определённый прогресс, возражения Китая заблокировали эти усилия. Свободные потоки данных внутри системы, вызывающей доверие, станут самым большим стимулом для разработки ИИ в странах либеральной демократии, который они только могут получить. У авторитарных режимов и их государств, где осуществляется тотальная слежка, имеется намного более лёгкий доступ к метаданным, поэтому для успешной конкуренции нужно работать вместе.

Недавний глобальный дефицит полупроводников и последующая приостановка работы автозаводов по всему миру подчеркнула зависимость Запада от заводов на Тайване и в Южной Корее. У них уже имеются необходимые ноу-хау и глобальные производственные цепочки, однако следует продолжать искать способы их поддержки внутри демократического альянса. Кроме того, нужно создать демократическую зону преференций для полупроводников и критически важных сырьевых товаров, а также редкоземельных металлов, которые будут помогать революциям — зелёной и технологической.

Мы знаем, что Байден персонально обязался находить трансатлантические решения для технологических проблем. Я наблюдал это лично в 2018 году, когда мы стали сооснователями Трансатлантической комиссии за честные выборы. Мы договорились тогда, что будет недостаточно, если Америка будет лишь оглядываться на российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, а Европа — готовиться к своим многочисленным выборам в изоляции. Наша цель заключалась в том, чтобы объединить усилия демократических союзников и подготовиться к будущим волнам вмешательства в выборы, в том числе вмешательства с использованием технологий ИИ, например, для создания фейковых видео (deepfake).

Байден может применить сейчас схожую логику, чтобы гарантировать, что свободный мир выиграет в следующей промышленной революции. Но для танго нужна пара. Если Европа закроет двери для трансатлантического технологического сотрудничества, тогда нельзя будет жаловаться, когда авторитарные страны начнут устанавливать правила.

Андерс Фог Расмуссен, датский политик, бывший генеральный секретарь НАТО, «Новое время»

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