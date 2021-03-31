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США ввели санкции против режима Лукашенко

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  • 31.03.2021, 21:05
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США ввели санкции против режима Лукашенко

Госдеп США ввел санкции против девяти главных предприятий страны.

Госдеп США ввел санкции против 9 предприятий:

Белнефтехим;

Белнефтехим США;

Нафтан;

Белорусский нефтяной торговый дом;

Белшина;

Гродно Азот;

ГродноХимволокно;

ОАО «Лакокраска»;

ОАО «Полоцк-Стекловолокно».

Ограничения начнут действовать 7 апреля.

Эти предприятия и ранее были под санкциями, но в 2015 году США пошли на уступки и сняли их.

Санкции означают, что предприятиям и гражданам США запрещено вступать в экономические и финансовые отношения с этими организациями, а всё их имущество и счета, находящиеся на территории США, будут заморожены. Многие страны и компании отказываются работать с предприятиями, которые находятся под санкциями США.

Основанием для возобновления санкций стали ухудшающаяся ситуация в области прав человека и наличие политзаключенных в Беларуси.

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