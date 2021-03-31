Эксперт раскрыла главные ошибки во время стирки одежды 31.03.2021, 21:12

Советами поделилась специалистка в области стиральных машин.

Специалистка в области стиральных машин раскрыла самые распространенные ошибки, которые допускают люди при стирке одежды. Соответствующий материал публикует The Sun.

Сотрудница австралийской потребительской компании Choice Эшли Иредейл (Ashley Iredale) рассказала, что кондиционер для белья со временем может помешать процессу очистки вещей. Это связано с тем, что жидкость приводит к накоплению мыла внутри машины, а также снижает способность тканей впитывать влагу. Она считает, что в особенности данное средство нельзя применять для детского белья.

Вторая важная ошибка, по словам эксперта, заключается в использовании горячей воды. Женщина заявила, что между теплой и холодной водой существует «незначительная разница», поэтому следует экономить энергию и воду, отдавая предпочтение режиму холодной стирки.

К этому списку Иредейл причислила также ошибку, связанную с чрезмерной загрузкой или, наоборот, недогрузкой вещей. «Если одежды слишком мало, вы впустую тратите моющее средство, воду и энергию из-за неэффективного использования машины. Если же вещей слишком много, то ваша одежда может не очиститься, а срок службы техники при этом сократится», — пояснила она.

Кроме того, по словам специалиста, если не использовать мешок для белья во время деликатной стирки, вещи могут повредиться и гораздо быстрее износиться.

В заключение Иредейл предупредила, что после процедуры дверцу или крышку стиральной машины следует оставить открытой, чтобы она полностью высохла. Это предотвратит появление неприятного запаха и образование плесени.

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