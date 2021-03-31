Польша будет помогать добывать газ на западе Украины 31.03.2021, 21:25

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Украина обладает одними из крупнейших газовых ресурсов в Европе.

Польская нефтяная и газовая компания и украинская группа «Нафтогаз» подписали письмо о намерениях по поиску и эксплуатации углеводородных месторождений в Украине, передает «Радио Польша».

Вице-президент Польской нефтяной и газовой компании Роберт Перковский отметил, что Украина обладает одними из крупнейших газовых ресурсов в Европе. Поэтому польская компания особенно заинтересована в работе в западной части страны, где имеющиеся данные указывают на высокий потенциал залежей газа.

Роберт Перковский добавил, что Украина обладает большим опытом и ценными геологическими данными, поэтому потенциальное сотрудничество может привести к увеличению добычи природного газа в западной части Украины: «Это будет полезно для укрепления энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе».

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