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Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции

  • 31.03.2021, 21:48
  • 3,014
Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции

Карантинные меры вводятся на четыре недели.

С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde.

Карантинные меры вводятся на четыре недели.

Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00;

все работники переходят на удаленную работу;

на три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю.

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