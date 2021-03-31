Макрон объявил о введении нового общенационального локдауна во Франции 31.03.2021, 21:48

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Карантинные меры вводятся на четыре недели.

С 3 апреля на все регионы Франции распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, объявил президент Франции Эмманюэль Макрон, пишет Le Monde.

Карантинные меры вводятся на четыре недели.

Во всех регионах будет введен комендантский час с 19:00;

все работники переходят на удаленную работу;

на три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю.

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