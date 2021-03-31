В Турции наибольшее число заражений коронавирусом с начала пандемии 31.03.2021, 22:12

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Турция зафиксировала 37 303 новых случаев коронавируса сутки.

Турция зафиксировала 37 303 новых случаев коронавируса за сутки, что является наибольшим числом заражений с начала пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

29 марта правительство заявило, что усилит ограничения на передвижение и собрания из-за роста инфекций меньше, чем через месяц после их ослабления.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил об усилении мер по коронавируса, включая возврат полных общегосударственных локдаунов на выходные для священного исламского месяца Рамадан.

Умерли за последние сутки 155 человек, общее число смертей от коронавирусной болезни возросло до 31385.

Министр здравоохранения Фареттин Коджа заявил, что новые варианты коронавируса, который чиновники обвиняют в прыжке инфекций, сейчас наблюдаются в каждой провинции.

"В настоящее время уровень мутаций в Турции достиг около 75 процентов. В некоторых провинциях он составляет примерно 50-55 процентов, но есть провинции, где он составляет 95 процентов ", - сказал Коджа.

Турция начала массовую кампанию вакцинации против COVID-19 14 января и с тех пор ввела около 16 млн доз вакцин против коронавируса.

На сегодняшний день более 9 миллионам людей было введено первую дозу вакцины против коронавируса, более 6,9 миллиона человек получили также вторую дозу вакцины.

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