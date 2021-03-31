За год картофель в Беларуси подорожал на 40% 5 31.03.2021, 22:25

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фото: tut.by

Подорожали также морковь, свекла, капуста и лук.

Федерация профсоюзов Беларуси зафиксировала 40-процентный рост цен на картофель к марту этого года по сравнению с мартом 2020 года. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу ФПБ. При этом по итогам последнего мониторинга отмечается, что меры по сдерживанию цен на социально значимые товары дали результат в сравнении с февральскими показателями.

ФПБ проводит еженедельный мониторинг цен на перечень товаров. И в этом месяце по сравнению с февралем зафиксировали положительные итоги, но на отдельные виды овощей заметили рост цен. Так, стоимость картофеля подросла на 7,6%, моркови — на 6,5%, свеклы — на 6,3%, капусты белокочанной свежей — на 2,9%, лука репчатого — на 5,7%.

— Рост цен на наши традиционные овощи вызывает обеспокоенность, так как практически каждый профсоюзный мониторинг фиксирует повышение цен на них, — рассказала заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич. — Что касается годового анализа, с марта по март картофель подорожал на почти на 40%, морковь — на 46%, капуста — на 9%, свекла — более чем на 30%. Свой анализ мы делаем на основании цен, которые наши представители постоянно фиксируют в конкретных магазинах по всей стране.

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