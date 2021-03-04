Боровляны вышли на марш солидарности с Катериной Борисевич и Артемом Сорокиным
- 4.03.2021, 8:07
Люди шли в черных одеждах и с белыми цветами в руках.
Боровляны вышли на акцию солидарности с Катериной Борисевич, Артемом Сорокиным, а также всеми репрессированными журналистами и правозащитниками, сообщает ТГ-канал «Боровляны ИНФО».
Девушки вышли в черных одеждах и с белыми цветами в руках. На лицах — медицинские маски с черными крестами.
«Свободу слову! Свободу правде!
Свободу Екатерине и Артему!
Свободу всем журналистам и правозащитникам!», — заявили участники акции.