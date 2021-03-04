Раскрыто новое коварство коронавируса 1 4.03.2021, 8:12

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Исследование провели в Медицинской школе Вашингтонского университета.

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе раскрыли, что повреждение сердца у больных COVID-19 вызвано проникновением коронавируса и его размножением в клетках сердечной мышцы. Это приводит к гибели клеток и нарушает функцию сокращения. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JACC: Basic to Translational Science. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи использовали стволовые клетки для создания ткани, моделирующей сокращение сердечной ткани человека. Оказалось, что вирусная инфекция не только убивает клетки сердечной мышцы, но и разрушает отдельные мышечные волокна, ответственные за сокращение сердечной мышцы. Эти повреждения происходят даже при отсутствии воспаления.

Другие вирусные инфекции также повреждают сердце, однако делают это за счет чрезмерной активации таких иммунных клеток, как Т- и B-клетки. При новом коронавирусе нарушается правильная функция макрофагов, моноцитов и дендритных клеток.

По словам ученых, даже у молодых людей, переболевших легкой формой COVID-19, могут в будущем возникнуть проблемы с сердцем, что делает коронавирус особо коварным. У спортсменов, которым разрешили вернуться к тренировкам, позже наблюдали формирование рубцов. До сих пор было неизвестно, связано ли это с прямым воздействием инфекции или системным воспалением.

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