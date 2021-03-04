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Леонид Судаленко: Я вернусь и все встанет на свои места

  • 4.03.2021, 8:35
Леонид Судаленко: Я вернусь и все встанет на свои места
Леонид Судаленко

Дети правозащитника читают письма отца.

21-летний Кирилл и 11-летний Никита Судаленко поделились с редакцией сайта «Гомельская весна» письмами из тюрьмы от своего отца, правового инспектора РЭП и известного правозащитника Леонида Судаленко.

Напомним, его задержали 8 января и поместили в «Гомельское предместье» (следственный изолятор).

Перед арестом Леонид Судаленко написал письмо в СМИ, в котором объяснил, что все, что он делал после выборов, – это консультирование жителей Гомельской области, подвергшихся политическим репрессиям, а также помощь в оплате штрафов и задержаний.

Кирилл Судаленко
Никита Судаленко
Письма детям от Леонида Судаленко
Письма детям от Леонида Судаленко
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