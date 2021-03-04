США анонсировали второй раунд санкций против Кремля 1 4.03.2021, 8:46

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Россия сможет его избежать, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие.

Россию ждет второй раунд санкций из-за отравления политика Алексея Навального. Об этом РБК сообщили в Госдепартаменте США.

О каких конкретно мерах может идти речь, в американском внешнеполитическом ведомстве не уточнили. При этом в Госдепе отметили, что Россия сможет избежать второго раунда санкций, если задекларирует и уничтожит свое химическое оружие.

“Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением”, — говорится в ответе представителя Госдепартамента на запрос РБК.

Накануне глава сети штабов Навального Леонид Волков сообщил “МБХ медиа”, что соратники политика будут добиваться расширения санкций в отношении российских чиновников, близких к Владимиру Путину бизнесменов, а также иных лиц.

“Мы публиковали список из 35 человек, вот по нему и будем дальше работать. В двух направлениях пойдем: по винтикам системы, чтобы условная прокурор Фролова знала, что ее отпуск в Италии и шоппинг в Париже накрывается навсегда, если она участвует в этом позорном цирке. И по олигархам, по кошелькам Путина”, — пояснил Волков.

О введении санкций ЕС и США стало известно 2 марта. США ввели санкции против семи должностных лиц России, а также — против 14 организаций из России, Германии и Швейцарии за производство биологического и химического оружия. Кроме того, США заявили о прекращении оказания помощи России, за исключением срочной гуманитарной помощи. В список ЕС попали генпрокурор Краснов, глава СК Бастрыкин, глава ФСИН Калашников и глава Росгвардии Золотов.

Ранее ФБК публиковал список из 35 лиц, против которых необходимо ввести санкции. В перечень попали миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, глава банка ВТБ Андрей Костин и его заместитель Денис Бортников, а также телеведущий Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян.

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