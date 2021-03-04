Бело-красно-белый флаг уже победил

Бело-красно-белый флаг уже победил5
- 4.03.2021, 9:25
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Эксперты объяснили, почему.
После начала протестов Лукашенко часто говорит о бело-красно-белом флаге и связывает его с периодом нацистской оккупации. «Радыё Свабода» разбиралось с экспертами, почему это неправильно.
Флаг не может отвечать за то, кто его и когда использовал. Бело-красно-белый флаг мало отличается от флагов многих европейских стран, переживших немецкую оккупацию.
Бело-красно-белый флаг прославляли в своем творчестве партизан Янка Брыль и фронтовик Максим Танк.
Под красно-зеленым флагом никто не «проливал кровь» на фронтах Второй мировой войны. Его одобрили с подачи Сталина в 1951 году. Автор эскиза флага БССР рисовал портреты Гитлера во время оккупации.
В советское время любые упоминания и изображения бело-красно-белого флага были запрещены.
Первым в публичном пространстве флаг поднял студент Академии искусств Алесь Пушкин — в 1989 году во время празднования годовщины БНР.
«Референдум» 1995 года по возвращению красно-зеленого флага нельзя считать легитимным.
Сейчас сотни тысяч белорусов поднимают бело-красно-белый флаг, бросая вызов и идя на риск.
Окончание созревания белорусской нации неразрывно связано с бело-красно-белым флагом.