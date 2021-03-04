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Обнаружены первые случаи «вечного» заражения коронавирусом

  • 4.03.2021, 9:30
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Обнаружены первые случаи «вечного» заражения коронавирусом

Специалисты из Университета Южной Калифорнии выяснили, кто находится в группе риска.

Американские врачи обнаружили первые случаи «вечного» заражения коронавирусом. Об этом сообщает medRxiv (перевод — lenta.ru).

Специалисты из Университета Южной Калифорнии зафиксировали, что следы вируса сохранялись в организмах нескольких пациентов, больных лейкемией, на протяжении полугода. Они объяснили, что люди с подорванным иммунитетом уязвимы перед заболеванием.

Эксперты отметили, что длительное присутствие коронавируса в организме увеличивает шансы того, что он станет неуязвим для антител из-за мутаций. Отмечается, что из-за слабого иммунитета у таких пациентов есть шансы заразиться несколько раз, и они не могут вылечиться на протяжении длительного срока.

Ранее ученые обнаружили связь между группой крови и коронавирусом. Согласно результатам работы американских исследователей, вирусный RBD-домен предпочитает антигены второй группы крови.

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