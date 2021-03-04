США модернизируют армию для сдерживания РФ и Китая 11 4.03.2021, 10:33

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Фото: GLOBAL LOOK PRESS

План заложен в новой стратегии по национальной безопасности.

Администрация президента США Джозефа Байдена займется реорганизацией и модернизацией вооруженных сил для их максимальной эффективности в противостоянии с Россией и Китаем. Такие планы описаны в стратегии по национальной безопасности, опубликованной Белым домом.

Американские власти намерены «определить структуру, возможности и численность вооруженных сил», наиболее подходящие для стратегического соперничества с КНР и РФ. Также администрация будет сотрудничать с конгрессом, чтобы выявить устаревшие платформы и системы вооружения и отказаться от них. Ожидается, что это позволит США высвободить дополнительные ресурсы для внедрения новейших технологий и возможностей, которые должны обеспечить преимущество в военной сфере и в сфере национальной безопасности.

В то же время в программе говорится о намерении «вести конструктивный диалог с Россией и Китаем по ряду новых военно-технических событий, влияющих на стратегическую стабильность».

Также Вашингтон намерен противодействовать экзистенциальной угрозе, исходящей от ядерного оружия, и препятствовать дорогостоящей гонке вооружений.

Кроме РФ и КНР внимание американцев направлено на КНДР, которую США считают угрозой из-за роста ядерной энергетики, на ядерную программу Ирана и ракетные программы Южной Кореи с Японией. Отмечается, что дипломаты США будут работать над этими вопросами.

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