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Запуск космического корабля Илона Маска для полетов на Луну и Марс впервые закончился успешной посадкой и взрывом

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  • 4.03.2021, 10:54
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Запуск космического корабля Илона Маска для полетов на Луну и Марс впервые закончился успешной посадкой и взрывом
фото: Reuters

Испытательный полет проходил на юго-востоке штата Техас.

Прототип пилотируемого космического корабля Starship компании SpaceX Илона Маска взорвался через 10 минут после успешной посадки. Перед этим он совершил испытательный полет, поднявшись на высоту около 10 километров, сообщает svoboda.org.

Это первый случай, когда SpaceX удалось провести удачную посадку прототипа Starship. На кадрах видно, как часть космического корабля во время приземления загорелась. Через несколько минут он взорвался. Несмотря на это, SpaceX довольна испытаниями.

Основатель компании Илон Маск написал в твиттере, что Starship приземлился невредимым. Взрыв прототипа корабля он пока никак не комментировал.

Полёт 3 марта стал третьим испытательным запуском Starship. Два прошлых запуска проходили 10 декабря и 3 февраля, в обоих случаях ракеты взорвались и разрушились при посадке.

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