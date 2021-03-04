Конгресс США отменил заседание из-за информации о новом вторжении в Капитолий 1 4.03.2021, 11:11

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Полиция усилила меры безопасности.

Палата представителей конгресса США отменила свое заседание 4 марта из-за информации о возможном сговоре с целью вторжения в Капитолий.

Об этом сообщает The Washington Post.

В то же время сообщается, что Сенат США проведет заседание, которое также запланировано на 4 марта.

Накануне полиция усилила безопасность в Капитолии после получения от спецслужб данных о том, что группой людей готовится попытка проникнуть в здание.

13 февраля бывший президент США Дональд Трамп был оправдан в рамках своего второго процесса импичмента. Сенат признал, что бывший глава Белого дома не был виноват в подстрекательстве к восстанию 6 января.

Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампу 13 января 2021 года. Процесс импичмента инициировали после того, как 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса, который собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек.

Дональд Трамп — единственный президент США, которого во второй раз подвергали импичменту. Впервые процедуру объявили после телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским — тогдашний глава Белого дома просил возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой был связан сын его тогдашнего конкурента Джо Байдена Хантер.

45-го президента США обвинили в давлении на Зеленского с целью получить компромат на Байдена. Палата представителей объявила ему импичмент, но Сенат полностью оправдал.

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