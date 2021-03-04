В белорусском бюджете образуется рекордная дыра 6 4.03.2021, 11:15

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Одновременно со стагнацией доходов бюджета произошел скачок расходной части.

Первоначально Минфин Беларуси планировал на 2021 год дефицит в 4 млрд BYN. Однако уже первые недели года заставили чиновников изменить прогноз к худшему, пишет сайт banki24.by.

По итогам 2020 года государство свело консолидированный бюджет с дефицитом в 2,689 млрд BYN. Для сравнения: профицит бюджета за 2019 год составил 5,225 млрд BYN. Таким образом, за год сальдо наполнения госказны упало почти на 8 млрд BYN.

Справочно: дефицит — это ситуация, когда доходы бюджета меньше расходов, профицит — когда доходы больше расходов. В первом случае государству где-то нужно брать деньги для покрытия дефицита. Это могут быть остатки средств бюджетов прошлых лет, эмиссия и новые кредиты внутри страны или от внешних займодавцев.

По закону о республиканском бюджете на 2021 год Минфин предусматривал дефицит в размере 4,047 млрд BYN. Это не окончательная сумма, так как в течение года и даже после него размер дефицита может быть пересмотрен.

Изменения в планах чиновников не заставили себя ждать. Буквально на днях Минфин опубликовал уточненный план по бюджетному дефициту на 1 февраля. Теперь власти думают, что в республиканском бюджете образуется «дырка» размером 5,610 млрд BYN, а не 4 млрд BYN, как считали ранее.

Что могло стать причиной пессимизма, овладевшего чиновниками?

Причины становятся заметны при анализе доходной и расходной частей бюджета. За январь доходы республиканского бюджета в номинале выросли всего на 0,2%. В реальном выражении (с поправкой на дефлятор) доходы сократились к 2020 году на 8,5%.

В пересчете на номинальные рубли доходная часть республиканского бюджета выросла лишь на 4,8 млн BYN. Бюджет сектора госуправления (республиканский и местные бюджеты плюс ФСЗН) вообще сократился к прошлому году на 124,8 млн BYN.

Одновременно со стагнацией доходов бюджета произошел скачок расходной части. Республиканский бюджет в январе раздуло почти вдвое (на 96,3%) к уровню 2020 года.

В денежном выражении январские траты на уровне республики возросли на 1,422 млрд BYN. Основной вклад в это увеличение внесли расходы на общегосударственную деятельность — плюс 1,375 млрд BYN к 2020-му.

В структуре расходов на общегосударственную деятельность заметную часть занимают платежи по обслуживанию госдолга. Так совпало, что в январе власти провернули спецоперацию по спасению БМЗ в Жлобине. Долги предприятия были реструктуризированы с помощью выпуска гособлигаций.

Ввиду специфики отражения в бюджете операций по госдолгу нельзя исключать, что негатив в планы властей внесли манипуляции с обязательствами БМЗ. Если по пути БМЗ пойдут другие предприятия госсектора, можно ожидать новых неприятных новостей на бюджетном фронте. Ведь в конечном счете кульбиты по спасению казенных предприятий оплачивает обычный налогоплательщик.

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