Синдром тезисного дефицита 7 4.03.2021, 11:33

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Фото: Bloomberg

Почему в РФ оттягивают с ежегодным посланием главы Кремля?

Тема ежегодного послания российского президента Владимира Путина к депутатам Федерального Собрания снова приобретает налет скандальности. Говорящая голова Кремля Дмитрий Песков в начале февраля подтвердил отсутствие точной даты выступления «солнцеликого», хотя еще в ноябре 2020 года заявлялось начало года. Песков, правда, назвал темы повестки: социально-экономическое и технологическое развитие, выборы в Госдуму. Однако в целом конкретики – «кот наплакал». Об этом пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

24 февраля выяснилось, что текст послания еще даже не начинали писать, и сразу близкие к Кремлю эксперты нашли пояснение – спешить некуда, ведь нужно дождаться перелома в борьбе с пандемией COVID-19. Нужна какая-то большая победа, без которой общение с депутатами будет пустым. Так, что теперь новая дата – «ориентировочно, в апреле». Ведь «ранний Путин» обычно раскачивался к апрелю-маю, к тому же были годы, когда Путин вообще не выступал с посланием.

Да и вообще, зачем послание, если Путин почти всегда меняет свою позицию по важным государственным вопросам. Доходит до того, что, к примеру, озвученный тезис о повышении социальных выплат заботливым государством со временем дивным образом трансформируется в устах Путина в заявление о пользе заготавливать валежник и подножный корм, чтобы простой россиянин держался на плаву.

После «переизбрания» в 2018 году «Дед Побед» стал настолько лицемерным и равнодушным к чаяньям народа, что даже упоротые путинцы в сердцах помышляют о том, как снять пахаря с российской галеры, идущей на дно.

Социальный контракт между путинской вертикалью власти и народов рушится. Если ранее молчание масс обеспечивалось финансовыми подачками от распила нефтяных и газовых ресурсов, то теперь с этим совсем плохо. Экономика трещит по швам, и бедных россиян становится все больше, а ведь в своих посланиях Путин обещал сократить бедность в два раза.

Зампред правительства Татьяна Голикова более конкретна, чем Путин, и обещает обуздать бедность к 2030 году. Но пока думают над продовольственными талонами, как во время войны.

К январю 2021 года, по данным Росстата, Россия в 8 раз обогнала страны Европы по темпам роста цен на продовольствие. И разве здесь нужны какие-либо комментарии?

Какими тезисами можно перекрыть этот негатив? Тем, что деньги идут на бездонные потребности армии, или поддержание дружественных режимов в Беларуси, Кыргызстане и ЦАР, ведь это престижно?

Гордись, россиянин, твоя страна — «гегемон», напустивший страха на весь мир! Регулярно закидывайся российской пропагандой в духе Симоньян, Аскер-Заде, Скабеевой, Соловьева и Шейнина, и просто не заглядывай в холодильник. И твоя жизнь, нет, не станет лучше, но дай, хоть уважаемым людям с голубых экранов жить красиво в их рублевских виллах и отдыхать на вражеском Западе. Будь патриотом своей страны, а не рабом своего желудка, питайся эфиром!

Однако в такой неприглядной картине Путину просто уже нечего озвучивать своему обманутому и униженному народу. Команду на Старой площади может ждать большая встряска, в виду дефицита креатива по новым тезисам для оболванивания населения. Там лихорадочно проводят ревизию того, что Путин уже наобещал за 20 лет, и никак не могут выдумать очередные «Нью-Васюки» для вкидывания в умы, охваченные брожениями.

Массовые народные протесты не прошли даром, и уже более 40% россиян категорически не хотят не то, что каких-то новых тезисов от Путина, но и его самого. Наелись Крымом, победобесием, «обнулением», пресмыканием перед «космонавтами», и остается только свободное падение в пропасть диктатуры.

Настало время удручающей тишины. Все что мог сказать путинизм – сказано. Старые смыслы исчерпаны. Новому пробиться не дают. «Все, кина не будет. Электричество кончилось…», — отчетливо осознается.

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