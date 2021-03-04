«Режим сохранения»: медики рассказали, почему голодание не поможет избавиться от жира на животе 4.03.2021, 12:11

1,178

Висцеральный жир может адаптироваться к повторяющимся приступам голода.

Ученые из Сиднейского университета доказали, что жир на животе, так называемый висцеральный жир (vWAT), не зависит от того, голодает человек или нет, пишет rg.ru.

Ожирение является фактором риска развития многих болезней - заболеваний сердца, сахарного диабета и онкологии. Поэтому не только желающие хорошо выглядеть люди, но и врачи ищут пути для похудения, разрабатывают диеты и разные методики голодания. В основе же ожирения лежит нарушение метаболизма. И борьба с лишним весом - серьезная проблема.

В организме человека три основных жировых депо, и один из них - на животе, главная его функция, считают ученые, защищать внутренние органы от внешнего воздействия.

Различные жировые депо проявляют различные фенотипы в ответ на голодание. У людей и грызунов высокое количество vWAT положительно коррелирует с инсулинорезистентностью, сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком и высокой заболеваемостью. Напротив, подкожный жир (scWAT) связан с более низким риском метаболических заболеваний.

Ученые провели большое исследование, проанализировав жировой и белковый состав в организме мышей, которые находились на голодании.

Жировая ткань играет центральную роль в регуляции острой реакции на голодание. Как оказалось, при голодании запускается механизм на уровне клеток, который блокирует процесс расщепления жира. И у людей, и грызунов при голодании снижается уровень инсулина, улучшается толерантность к глюкозе и снижается уровень холестерина в крови, даже при отсутствии потери веса.

Исследования, изучающие висцеральный жир у мышей, показывают, как он работает для сохранения запасов липидов во время повторных приступов голодания. Это говорит о том, что висцеральный жир может адаптироваться к повторяющимся приступам голода. "Мы обнаружили, что жир на животе является наиболее устойчивым к похудению из-за того, что он способен включать "режим сохранения", отмечают ученые. Таким образом, при голодании человек может потерять вес, похудеть в целом, но сохранить при этом "животик".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».