«Следующий удар по Путину должен быть еще сильнее прошлых» 2 4.03.2021, 12:31

1,530

Фото: Getty Images

Штаб Навального объявил о подготовке новых акций протеста.

Штаб Алексея Навального объявил о подготовке новых акций за свободу оппозиционера. Об этом сообщает Znak.

«Следующую акцию за свободу Навального мы обещали провести весной. Наступил март, а значит, нам надо поторопиться. Прямо сейчас все штабы активно готовятся к новым массовым акциям, о которых мы совсем скоро расскажем. Наш следующий удар по Путину должен быть еще сильнее прошлых. Мы должны вывести на улицы еще больше людей — всех несогласных терпеть беспредел и репрессии. Мы знаем, как это сделать. Но нужна ваша поддержка», — говорится в сообщении штаба.

Конкретная дата акций пока не называется. Рассказать, что именно нужно делать для освобождения Навального, его соратники обещают «совсем скоро».

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли масштабные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В них приняли участие несколько сотен тысяч человек, более 11 тысяч были задержаны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».