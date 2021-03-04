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«Следующий удар по Путину должен быть еще сильнее прошлых»

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  • 4.03.2021, 12:31
  • 1,530
«Следующий удар по Путину должен быть еще сильнее прошлых»
Фото: Getty Images

Штаб Навального объявил о подготовке новых акций протеста.

Штаб Алексея Навального объявил о подготовке новых акций за свободу оппозиционера. Об этом сообщает Znak.

«Следующую акцию за свободу Навального мы обещали провести весной. Наступил март, а значит, нам надо поторопиться. Прямо сейчас все штабы активно готовятся к новым массовым акциям, о которых мы совсем скоро расскажем. Наш следующий удар по Путину должен быть еще сильнее прошлых. Мы должны вывести на улицы еще больше людей — всех несогласных терпеть беспредел и репрессии. Мы знаем, как это сделать. Но нужна ваша поддержка», — говорится в сообщении штаба.

Конкретная дата акций пока не называется. Рассказать, что именно нужно делать для освобождения Навального, его соратники обещают «совсем скоро».

23 и 31 января, а также 2 февраля по всей России прошли масштабные акции протеста в поддержку Алексея Навального. В них приняли участие несколько сотен тысяч человек, более 11 тысяч были задержаны.

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