Медики — главе профсоюза: Мог ли врач промолчать и позволить опорочить имя убитого? 3 4.03.2021, 12:36

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Артем Сорокин

Фото: tut.by

Более 400 медработников подписало за сутки открытое письмо в связи с делом о «ноль промилле».

2 марта суд Московского района Минска вынес приговор врачу-анестезиологу Артему Сорокину по делу о «ноль промилле»: два года колонии с отсрочкой на год. После этого его коллеги написали обращение к главе профсоюза медицинских работников Вячеславу Шило. «Ответьте как глава организации, призванной защищать медиков, как врач и как человек: правильно ли Артем Сорокин поступил с точки зрения врачебной морали, спасая честь убитого человека?» — указано в обращении, под которым за первые сутки подписались более 400 человек, сообщает tut.by.

2 марта суд признал анестезиолога БСМП Артема Сорокина виновным в разглашении врачебной тайны. Его коллеги-медики отреагировали на этот приговор обращением к главе профессионального союза работников здравоохранения Вячеславу Шило.

Как отмечают авторы обращения, они не просят дать правовую оценку решению суда, а призывают оценить ситуацию с точки зрения врачебной этики. В «Кодексе врачебной этики», пишут медики, есть две статьи, которые, по их мнению, касаются ситуации, в которой оказался анестезиолог Артем Сорокин.

Статья 5. Врач обязан всеми доступными ему способами содействовать делу охраны здоровья населения, бороться с любыми формами проявления жестокости и унижения человеческого достоинства.

Статья 9. В своей работе врач принимает все меры по предотвращению вреда пациенту (физического, нравственного, материального) и не может безучастно относиться к неправильным действиям иных лиц, причиняющих ущерб людям.

— <…> Недостоверность заявления о пребывании Романа [Бондаренко] в состоянии алкогольного опьянения унизила человеческое достоинство погибшего и, несомненно, принесла бы нравственное страдание самому Роману, а также уже причинила страдания его семье и близким. Данный процесс всколыхнул медицинское сообщество. Мы не просим Вас комментировать правовые аспекты поступка, совершенного врачом Артемом Сорокиным. Мы просим Вас дать сугубо нравственную оценку его действиям, — пишут в обращении медики.

По их мнению, поступок врача «был продиктован совестью и полностью соответствует «Кодексу врачебной этики», хотя суд и признал его противозаконным, даже несмотря на согласие и желание родных убитого разгласить эту информацию».

— Уважаемый Вячеслав Дмитриевич, Вы возглавляли БСМП с 2011 по 2014 год, мы не знаем, были ли Вы лично знакомы с Артемом Сорокиным, когда работали главным врачом, но ответьте как глава организации, призванной защищать медиков, как врач и как человек: правильно ли Артем Сорокин поступил с точки зрения врачебной морали, спасая честь убитого человека? — перечисляют свои вопросы к главе профсоюза медики. — Принципы врачебной этики формировались веками, но основной постулат медицины был неизменен: интересы пациента всегда превалировали над интересами врача. <…> Поступил ли врач плохо, несмотря на букву закона? Мог ли врач промолчать и позволить опорочить имя убитого?

За первые сутки под обращением подписались более 430 человек. Это медики из 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 10-й, 11-й больниц, РНПЦ детской онкологии и гематологии, РНПЦ травматологии и ортопедии, РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова, Минского городского онкодиспансера, Минской областной больницы, МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, сотрудники скорой помощи и поликлиник. Сейчас сбор подписей продолжается в электронной форме.

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