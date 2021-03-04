ВОЗ: Меры защиты от COVID-19 важно соблюдать из-за мутирующих штаммов
- 4.03.2021, 12:54
Важным средством прекращения распространения инфекции является вакцинация.
Необходимо продолжать поддерживать меры защиты от COVID-19 из-за его мутаций. Такое мнение выразила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович, пишет rg.ru.
"Новые штаммы находятся под острым наблюдением всех лабораторий. Никто не может предсказать, предусмотреть, какие мутации будут и что может их вызвать. Поэтому очень важно продолжать соблюдать (противоэпидемические - прим. ред.) меры".
Вуйнович напомнила еще раз об основных средствах защиты: ношении масок, соблюдении социальной дистанции, уменьшении контактов, мытье рук. Кроме того, важным средством прекращения распространения инфекции является вакцинация.