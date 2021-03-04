Три особенности санкций США: что задумал Байден 1 Дэниел Фрид, Atlantic Council

4.03.2021, 12:58

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Дэниел Фрид

Фото: AP

За первым пакетом последуют более широкие действия по наказанию Кремля.

Это первые, но не последние меры администрации Байдена, которыми она будет противодействовать многосторонней агрессии Кремля против демократических институтов

После недель предположений и домыслов нам наконец стало известно, какими будут санкции администрации Байдена против России в ответ на отравление, арест и тюремное заключение российского оппозиционного лидера Алексея Навального.

Пакет санкций, анонсированный 2 марта, хорошо продуман и выверен. В него входят санкции против девяти человек, сыгравших роль в отравлении Навального и его тюремном сроке, санкции против семи компаний за причастность к оружию массового уничтожения, участие в производстве химического оружия или работу в сфере российской обороны и разведки. По отдельным параметрам также были усилены санкции, касающиеся некоторого российского экспорта, как того требует закон 1991 года О контроле за химическим и биологическим оружием, усилили ограничения на экспорт оружия и получены новые полномочия отказывать в визе гражданам РФ, причастным к кремлевским программам химического оружия. Большой список собрался быстро.

Некоторые желали увидеть еще более жесткие меры, например, санкции против олигархов, связанных с российским президентом Владимиром Путиным, как рекомендовал Фонд Навального по борьбе с коррупцией. Но ни эти санкции, ни любые другие не могут самостоятельно заставить российскую власть прекратить репрессии в отношении Навального. Это первые, но не последние меры администрации Байдена, которыми она будет противодействовать многосторонней агрессии Кремля против демократических институтов.

Пакет санкций, анонсированный 2 марта, хорошо продуман и выверен

Можно выделить несколько аспектов этого пакета санкций.

Во-первых, в нем объединены разнообразные правительственные механизмы — от госдеповского отклонения виз и ограничений на экспорт оружия до финансовых санкций Министерства финансов и режима контроля экспорта со стороны Министерства торговли, и за все это отвечают как органы исполнительной власти, так и Конгресс. Это дает повод предположить, что администрация Байдена имеет более скоординированный подход к сложным политическим проблемам, чем администрация Трампа. Эти меры должны действовать в совокупности, они усиливают друг друга.

Во-вторых, решение ввести санкции против девяти человек явно задумано так, чтобы оно сочеталось с санкциями, которые Европейский союз ввел в скором времени после отравления Навального, а также принятыми в Брюсселе вчера. Возобновление такого многостороннего подхода дает Путину сигнал, что ему больше не стоит рассчитывать на разделение США и Европы.

В-третьих, этот пакет санкций реалистичен и устойчив. Администрация Байдена, как сообщается, все еще занимается более широким пересмотром политики в отношении России. И хотя введение санкций против российских миллиардеров — это вполне разумный ответ, но такие действия могут привести и к незапланированным последствиям (например, как это было с санкциями администрации Трампа против российского олигарха Олега Дерипаски. Ошибка, сделанная на раннем этапе, может помешать администрации сформировать четкую и выполнимую политическую стратегию, с помощью которой она будет реагировать на многочисленные проявления агрессии со стороны путинского режима.

Это не означает, что санкции против приближенных Путина и кремлевских «князьков» не рассматриваются. Их еще могут ввести, но на разработку и принятие потребуется время. Другие санкции, например, более финансовые по своей сути, тоже могут планироваться.

Нынешний пакет санкций от администрации Байдена является надежным, цельным и быстрым ответом на продолжающиеся репрессии Навального. Скорее всего, за ними последуют более широкие действия — и не только санкции, как говорит советник по национальной безопасности Джейк Салливан — отвечающие на стратегический вызов Кремля.

Дэниел Фрид, Atlantic Council

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