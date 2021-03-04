«Прошло время полумер и веры в чудо, настала пора действовать!» 4 4.03.2021, 13:17

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Фото: ТАСС

Именной сейчас решите для себя: кто вы?

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал эмоциональное письмо своего подписчика о ситуации в Беларуси:

— Сейчас тяжелое время, поистине тяжелое. Когда не уверен, что наступит то самое завтра. Когда даже за сегодня страшно. Я понимаю, как всем нелегко. Действительно понимаю, как и многие другие. Ведь все испытано на собственной шкуре. Я не знаю, как жить завтра… А буду ли я жить? Я знаю насколько тяжело сделать выбор. Ведь после того, как вы переступите импровизированный порог, дверь захлопнется и дальше пути назад не будет. Но я не сужу вас. Я лишь прошу сделать тот выбор, который будет честным, по отношению к вам, к вашим друзьям и к вашим близким. К вашей семье. Ведь дальше жить именно вам. Не мне, не вашему соседу, не политику, который говорит, что завтра будет лучше. Именно вам дальше прокладывать собственный путь. Это не пустые слова…

Нужда заставила покинуть страну, предать друзей или сесть на долгий срок – так себе перспектива. Пришлось оставить все, что у меня было. Семью, друзей, любого человека и даже свою собаку. Я не могу обнять родителей, не могу обнять любимых, не могу сказать им, что все будет хорошо. Черт возьми, я даже не могу с ними поговорить и сказать, что я в порядке! У меня был налажен быт, работа и планы на ближайшее пару месяцев. Планы посидеть с годовалыми племянниками летом на даче, мечта съездить на море или гулять до позднего вечера со своим псом летними вечерами. Все сожжено пожаром режима. Теперь остался лишь пепел, от той жизни, что у меня была. И из этого пепла, я начинаю собирать себя заново.

Хорошо, когда есть старые связи. Кто-то поможет собрать ноги, кто-то руки, кто-то наведет порядок в голове. Но знаете, что мне никак не собрать? Сердце… Ведь собрать сердце в одиночку невозможно. Для этого нужны родные, которые выслушают, друзья, к которым ты можешь приехать бутылкой вина и говорить всю ночь, чтобы решить проблему, для этого нужен человек, который тебя знает и голого, и пьяного, и злого, и вообще всякого. Сердце нельзя просто так восстановить.

Сердце Беларуси сейчас тоже уничтожено. Но его еще можно воскресить! Для этого нужен каждый из вас. Белорус, который хочет изменить свою жизнь и жизнь своих родных. Именно народ – сердце Беларуси. Именно его единение – это сила, способная заставить сердце биться. Именно его голос – это пульс сердца и чем громче голос, тем сильнее воля к жизни.

Настала пора выйти на свет! Прошло время полумер и веры в чудо! Настало время действовать! Именной сейчас решите для себя, кто вы? Свободный или подневольный?

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