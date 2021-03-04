В Британии назвали необходимую толщину медицинской маски для защиты от коронавируса
- 4.03.2021, 13:36
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Количество слоев тоже играет роль.
Эффективная медицинская маска должна быть толщиной минимум в два или три слоя, заявила высокопоставленный чиновник здравоохранения Великобритании и врач Сьюзан Хопкинс.
Как передает Daily Mail, врач таким образом отреагировала на вопрос о популярном в США методе «двойной маскировки», когда человек носит сразу две медицинские маски для усиления эффекта защиты от коронавируса.
Хопкинс отметила, что в этом нет смысла, поскольку лучше отдать предпочтение одному многослойному средству индивидуальной защиты.
«Мы рекомендуем как минимум два слоя, а в идеале — три слоя в маске. <...> Чем больше слоев, тем лучше», — пояснила врач.