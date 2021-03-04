В резиденции Таракана продают трехкомнатную квартиру

В резиденции Таракана продают трехкомнатную квартиру2
- 4.03.2021, 14:45
В каком именно здании и как это возможно?
В резиденции «Дрозды» в Минске за 103 тысячи долларов продается трехкомнатная квартира, сообщает tut.by.
Как она тут оказалась и в каком доме находится?
Квартира площадью 67,3 метра находится на третьем этаже панельной трехэтажки 1976 года. В Едином госрегистре недвижимого имущества этот дом записан под таким адресом: «Минск, Официальная резиденция Лукашенко «Дрозды», д. 4». Но при этом он находится не за шлагбаумом, а в ста метрах от него. То есть въезд сюда — открытый. Вот этот дом на карте:
Это панелька улучшенной серии, в которой были запроектированы только двух- и трехкомнатные квартиры с потолками в 2,7 метра, раздельными санузлами, большими лоджиями и паркетными полами в жилых зонах. Она изначально была предназначена для жилья обслуживающего персонала резиденции «Дрозды». Но сейчас купить жилье здесь может любой желающий.
В квартире есть встроенные шкафы, установлена металлическая дверь, стеклопакеты, счетчики воды. Плюс две застекленные лоджии.
Дом находится в тихом месте — считай, в лесу.
Кстати, в «Дроздах» Лукашенко уже не живет. Но тут находятся коттеджи, которые предоставляются для проживания высокопоставленным чиновникам, пока те занимают свои должности. Въезд в резиденцию для общественности по-прежнему закрыт.