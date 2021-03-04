Почему в Беларуси рушатся торговые сети? 1 4.03.2021, 15:01

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фото: wsjournal.ru

Перестали функционировать все магазины торговых сетей Bigzz и «Копилка» — компания ушла в ликвидацию.

Ранее сообщалось о проблемах в торговых сетях Green, «Светофор», а также сети «Домашний» – ритейлер прекратил расчеты за поставленную продукцию.

Udf.by поинтересовался ,что происходит с белорусcким ритейлом, стоит ли искать в проблемах торговых сетей что-то общее?

«Торговля начинает сводить концы с концами»

Доктор экономических наук Борис Желиба отметил, что торговые сети переживают очередной этап развития.

«В прошлом торговые сети росли в ущерб интересам небольших частных магазинов, которые проигрывали им конкуренцию по ассортименту и ценам. Выжили в основном магазины частников «в шаговой доступности». Присутствие торговых сетей росло, как и конкуренция между ними, и сейчас идет новый этап: более успешные торговые сети начинают давить менее успешные и поглощать их», – сказал Желиба.

Он считает, что сеть Bigzz проиграла конкуренцию.

«Магазин этой сети рядом с моим домом. Даже внешне там были небольшие очереди по сравнению с другими магазинами, ассортимент оставлял желать лучшего. Поэтому неудивительно, что сеть может исчезнуть, как некогда был поглощен «Рублевский», – сказал Желиба.

У других торговых сетей могли быть иные причины проблем.

«Например, Green упомянул на Всебелорусском собрании Лукашенко, который сказал, что сеть мало торгует белорусской продукцией», – напомнил Желиба.

Но видит он и общие причины проблем у частных торговых сетей.

«Общее, наверное, есть: торговля начинает сводить концы с концами. Экономическая в стране ситуация известна, рентабельность торговли у нас невысокая, со стороны покупателей есть снижение спроса. И, наверное, начинает сказываться новое отношение Лукашенко к частному бизнесу. Он дал на ВНС импульс: «вырезать» торговлю, которая не отвечает требованиям властей», – считает Желиба.

Власти озабочены тем, что белорусы покупают меньше отечественных продуктов. Есть ли здесь вина крупных торговых сетей?

«В Беларуси всегда были нормы, устанавливающие процент товаров отечественного производства на полках магазинов, а также ассортимент белорусских изделий. Торговля старается их соблюдать, хотя эти нормы – это, конечно, антирынок. Наши предприятия должны стремиться к конкурентоспособности своей продукции, а не уповать на административные меры и тепличные условия», – отметил Желиба.

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