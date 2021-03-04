Настоящий ковидиотизм 2 Илья Львов

4.03.2021, 15:16

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Фото: ТАСС

Это ли не есть признак деградации государственной власти?

Деградация чувствуется во всем, за что нынешние правители не возьмутся.

Читаю о малом числе решивших привиться "Спутником" в России и это логично, за годы постоянной лжи люди привыкли не доверять заявлениям властей.

К тому же, нам же надо чем-то гордиться помимо победы в Великой отечественной? В итоге агитпром "ус***ется" восторженными репортажами о самой первой вакцине.

Но ведь, помимо того, что она первая, наша же вакцина должна быть самой лучшей. Поэтому что? Правильно, надо обо***ть все другие вакцины, для чего постоянно рассказывается с экранов ТВ о смертельных случаях вроде бы как после вакцинирования.

И что мы имеем? Одной "рукой" они призывают вакцинироваться, а другой пугают вакцинированием. Вот реально идиоты. Тупые и убогие.

В итоге вопрос о вакцине обсуждается между людьми, решение принимается на основе мнения друзей и знакомых, а вовсе не исходя из официальных заявлений.

Это ли не есть признак деградации государственной власти? Когда люди отдельно, а государство где-то там и не пойми что.

Илья Львов, "Фейсбук"

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