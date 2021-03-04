Более четырех тонн «красной» рыбы из Беларуси не пустили в Россию 6 4.03.2021, 17:21

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Инспектору российской службы не понравился ветеринарный сертификат.

На беларусско-российской границе в деревне Лобок сотрудники местного Россельхознадзора задержали 4,4 тонн рыбной продукции. Груз следовал из Гродненской области к оптовику в Москве, сообщили сайту Charter97.org в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Инспектору российской службы не понравился ветеринарный сертификат. Он был оформлен на перемещение 4,4 тонн слабосоленого филе лосося, а в грузовике было филе форели. Кроме того, на маркировочных этикетках отсутствовала информация о происхождении сырья.

Груз не пропустили на территорию России и вернули отправителю.

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