Думаете, коронавирус отступает? 4.03.2021, 17:36

Глава европейского отделения ВОЗ считает, что «огонь еще не погас».

Новый коронавирус все так же доказывает тот факт, что изучен он мало, прогнозы сбываются с вероятностью 50/50, а о заметном спаде заболевших COVID-19 пока можно лишь мечтать. Остается путаница с волнами: кто-то говорит о преодолении пика третьей волны, другие сообщают о ее наступлении, а третьи и вовсе пророчат скорое появление четвертой, пишет сайт onliner.by.

Просматривается логика: на фоне опасений за свое здоровье народ начинает наконец носить маски, соблюдать дистанцию, и, кажется, «корона» отступает. Как только это происходит, страны приоткрывают границы, снижают градус запрета — а вирус-то никуда не делся. Так стартует новая волна.

Накануне Ханс Клюге, глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения, подтвердил это записью в Twitter: «Вслед за снижением с начала февраля уровня заболеваемости COVID-19 в регионе появились признаки его роста в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас».

Он также отметил, что 4 из 10 стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 (за 24 часа по состоянию на 2 марта) находятся на территории Европы. По мнению Клюге, останавливаться в усилиях сдержать распространение заболевания нельзя.

Почему? Швеция, Чехия, Германия, Испания, а также Финляндия и другие страны сообщают о росте количества заражений и признают: коронавирус отступать не собирается.

Германия

В Германии, например, принято решение продлить действие ограничений как минимум до 28 марта, хотя в некоторых сферах будут послабления: количество заражений «относительно невысокое», однако выше, чем прогнозировалось. Так, в начале февраля здесь ожидали 35 новых случаев в неделю на 100 тыс. населения. Не вышло: цифра закрепилась на уровне 60 в неделю и снижаться не желает (но для сравнения, до Рождества она составляла 200 заражений на 100 тыс. человек).

Великобритания

В Великобритании дела обстоят хуже, правительство предлагает способы обеспечить поддержку бизнеса, в противном случае экономика рухнет. Это будет стоить дорого — более 90 млрд в долларовом эквиваленте, а через пару лет придется расплачиваться повышенными налогами — когда кризис останется позади. Сейчас же повышение налогов не рассматривается: очевидно, что оно может привести к дальнейшему росту инфляции и создаст дополнительную нагрузку и на так едва живой бизнес.

Финляндия

Финляндия и вовсе в начале недели объявила режим чрезвычайного положения на фоне роста заболеваемости COVID-19. На это повлияли новые штаммы коронавируса, отличающиеся более высокой агрессивностью: в последние 14 дней здесь наблюдался резкий всплеск новых зараженных. Страна уходит в локдаун, приостанавливая почти всю деятельность, дети старше 13 лет учатся дистанционно, собираться группами больше шести человек нельзя, работать необходимо по возможности удаленно.

Швеция

Даже стойкая Швеция, которая шла своим путем (и которую приводили в сравнение в Беларуси), готовится к своему первому локдауну. В стране наблюдается резкий рост заболевших (в Стокгольме, например, почти в два раза за неделю — с 3225 до 6336), а медики говорят о третьей волне заражений. Да, вакцинация началась, однако потребуется время, чтобы она принесла какой-то эффект.

Тем более ранее главный эпидемиолог Швеции озвучил неприятный, но многим очевидный прогноз: избежать третьей волны заражений нельзя: она возникнет в любом случае. В пользу этого мнения говорит история других пандемий, терзавших человечество в прошлом.

Опасность новых штаммов, вакцина, «ковидные» паспорта и статистика

Подобная ситуация складывается и в других странах. Хуже, когда речь идет о росте не количества заражений, а смертельных исходов. Поэтому сейчас внимание мира приковано к Бразилии, показывающей печальные рекорды «благодаря» новому штамму коронавируса, более заразному и способствующему повторным заражениям.

Избавление многие видят в вакцинации, темпы которой пока недостаточны для того, чтобы остановить заразу. Это актуально для всего мира, а не одной страны.

«Ковидные» паспорта

Вновь и вновь поднимают вопрос введения «ковидных» паспортов, которые будут выдаваться тем, кто уже перенес заболевание и получил вакцину и потому в теории считается неопасным. Некоторые эксперты считают, что это приведет к дискриминации и ограничениям, а также разделению людей на «сорта». Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны, такой «паспорт» может оказаться лучше, нежели необходимость проходить срочный ПЦР-тест при выезде за границу или по прибытии в другую страну и проводить долгие дни в изоляции.

Статистика коронавируса

По состоянию на 4 марта в мире насчитывается более 115 млн случаев коронавирусной инфекции. Более 2,5 млн человек умерли, более 91 млн выздоровели, активных случаев — около 22 млн. Лидером по количеству смертей являются США — 531 тыс., за ними следуют Бразилия (259 тыс.) и Мексика (188 тыс.).

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