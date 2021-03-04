Поверенный в делах США в Беларуси встретился с представителями церкви «Новая жизнь» 4.03.2021, 17:41

Джеффри Джук

Вашингтон подтвердил поддержку свободы вероисповедания любой религиозной группы.

Поверенный в делах США в Беларуси Джеффри Джук 4 марта встретился с представителями общины христиан полного Евангелия «Церковь «Новая жизнь», которую минские власти выселили из дома молитвы на улице Ковалева, пишет сайт naviny.by.

«Поверенный выразил обеспокоенность Соединенных Штатов по поводу выселения и требований властей о выплате церковью налоговых задолженностей, от которых религиозные группы освобождены», — говорится в сообщении американского посольства.

США «подтверждают поддержку свободы вероисповедания любой религиозной группы, включая общины Полного Евангелия и Церковь «Новая жизнь», и призывают власти восстановить возможности ее прихожан собираться и молиться без ограничений или финансовых штрафов в местах, которые безопасны и надежны для прихожан».

17 февраля судебные исполнители в сопровождении сотрудников милиции вошли в здание церкви «Новая жизнь» после того, как коммунальные работники вскрыли дверь. В церкви в это время находилось около 50 прихожан, которые молились о разрешении сложившейся ситуации. Администратор церкви Виталий Антончиков сообщил БелаПАН, что сотрудники органов «потребовали микрофон и попросили всех людей покинуть помещение, иначе все поедут «на сутки». После этого предупреждения члены общины покинули здание.

Спустя некоторое время представителям общины позволили забрать часть имущества. Остальные вещи церкви были описаны. Здание закрыли, все двери опечатали.

Антончиков сообщил, что пока община намерена более широко использовать онлайн-формат для проведения молитвенных собраний.

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