закрыть
4 марта 2021, четверг, 22:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Болгария откроет курорты для белорусов

1
  • 4.03.2021, 19:47
  • 3,106
Болгария откроет курорты для белорусов

Но есть одно «если».

Одна из самых популярных у белорусов, любящих море, стран - Болгария - готовит свои курорты к летнему сезону. Сейчас идет аккредитация, в том числе, белорусских турагентств, которые будут работать с болгарскими компаниями. Эти вопросы решаются на высоком уровне - ими занимается заместитель премьер-министра Болгарии, рассказал посол этой страны в Беларуси Георги Василев.

- Болгария ждет белорусов на своих курортах, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, - цитирует дипломата БелТА.

Посол напомнил, что граждане Беларуси могут приехать на болгарское побережье как по шенгенской визе, так и по национальной визе Болгарии, которая тоже стоит 35 евро (напомним, шенген обойдется в такую же сумму с 1 июля).

Что касается нынешней эпидемической ситуации, то Георги Василев добавил: сейчас Беларусь не входит в перечень стран, гражданам которых запрещено посещать Болгарию.

- Если эпидемиологическая ситуация к отпускному сезону не ухудшится, а будет такой, как сейчас, то туристический сезон в Болгарии состоится, - подчеркнул представитель страны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пишите письма крупным почерком
Пишите письма крупным почерком Ирина Халип
И это все о нем
И это все о нем Андрей Санников
Цены пошли в атаку на режим
Цены пошли в атаку на режим Константин Скуратович
Кто подаст на ремонт провала?
Кто подаст на ремонт провала? Владимир Халип